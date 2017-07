VENETO: AZZALIN (PD), PUBBLICITà REFERENDUM SU AUTONOMIA, DA ZAIA SFREGIO GRAVISSIMO (2)

26 luglio 2017- 14:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Se qualcuno, anche nel mio partito, ha ancora dei dubbi, la risposta è servita – incalza infine il consigliere polesano - Questa consultazione è un’enorme campagna propagandistica per la Lega e per il governatore, in particolare, che ha dichiarato come questo sia solo l’inizio. Dire sì al referendum significa condannarci alla subalternità rispetto a Zaia, che sta trasformando l’inutilità di questa consultazione in un evento di importanza strategica, sostenuto a colpi di pubblicità ingannevole. Zaia, così come il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, andrà a spendere soldi pubblici per ottenere ciò che il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ha avuto gratis, ovvero l’apertura di una trattativa con il Governo per attivare l’articolo 116 della Costituzione”.“La Regione – conclude Azzalin - ha invece voluto intraprendere la strada, anzi il vicolo cieco, del referendum, con una richiesta generica che non dice quali nuove competenze il Veneto si attribuirebbe e che non porterà a niente, se non a sprecare 14 milioni pagati dai contribuenti