4 luglio 2019- 16:15 Veneto Banca: Berti (M5S), 'online sito Fondo per ristoro risparmiatori' (2)

(AdnKronos) - Berti entra nello specifico delle migliorie da apportare: “Sono convinto che due siano le cose ancora migliorabili: uno - Innalzamento del tetto di patrimonio mobiliare che consente l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario ad Euro 200.000. Il Governo si era già espresso favorevolmente per questo, quindi confido si possa fare. Computo della rivalutazione monetaria sul costo di acquisto. La legge prevede un indennizzo del 30% del costo di acquisto, è evidente che per i vecchi soci, quelli che anno acquistato prima del 2000, quando le azioni erano espresse in lire e vi era una svalutazione galoppante, la somma che riceveranno rischiano di essere molto ridotte”.“So che a Roma i miei colleghi ne hanno già ampiamente discusso e le loro posizioni sono favorevoli. Anche io mi sono già mosso personalmente per dare una mano a migliorare la soluzione. Il primo passo è stato fatto dunque, adesso vediamo di fare anche questo secondo fondamentale intervento e quello che è già ad oggi un risultato straordinario sarà un vero e proprio capolavoro”, conclude l’esponente del M5S in Veneto.