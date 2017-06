VENETO BANCA: CLIENTE MINACCIA SUICIDIO, GESTO SIMBOLICO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE

26 giugno 2017- 17:34

Treviso, 26 giu. (AdnKronos) - Tensione stamattina nella sede di Veneto Banca di Montebelluna. Un uomo ha minacciato il suicidio: immediato l’intervento dei carabinieri. L’uomo che era accompagnato dalla sorella, è un correntista, e come in precedenti occasioni, ha lamentato in maniera eclatante le ingenti perdite finanziarie delle azioni in suo possesso. Il suo sarebbe stato un gesto simbolico per attirare l’attenzione sulla sua vicenda. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del Suem che hanno ricoverato in ospedale la donna che aveva accusato un mancamento.