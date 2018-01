VENETO BANCA: INTESA SP, SCONCERTA POSSIBILE COINVOLGIMENTO IN RISARCIMENTI

26 gennaio 2018- 19:56

Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "Intesa Sanpaolo apprende con sconcerto la notizia del possibile coinvolgimento giudiziale come preteso responsabile civile per 'reati di ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio di cui sono accusati gli ex manager e sindaci' di Veneto Banca in liquidazione coatta". Intesa Sanpaolo "ha acquisito soltanto determinati attivi, passivi e rapporti giuridici di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza dando risposta urgente e concreta alla necessità di evitare effetti dirompenti per l’economia del Paese e i gravi riflessi sociali che sarebbero altrimenti derivati soprattutto nelle aree del Nord-Est del Paese, e salvaguardando così gli affidamenti, depositi e il posto di lavoro di migliaia di persone", si legge nella nota diffusa dall'istituto. "Il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo in vicende del passato che riguardano altri soggetti è contrario alla legge, ma ancor prima a ogni logica. Intesa Sanpaolo non mancherà di difendersi in ogni sede e di esercitare ogni suo diritto legale e contrattuale".