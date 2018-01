VENETO BANCA: LEGALE AZIONISTI, PARTI CIVILI POTRANNO CITARE INTESA SP

26 gennaio 2018- 14:34

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - "Oggi nel procedimento ?'?Veneto Banca?' ?il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa Sanpaolo. Il giudice quindi conferma la bontà della nostra tesi e afferma che il decreto legislativo 99/17 è sospetto di incostituzionalità e che il contratto di cessione stipulato tra I?n?tesa e la liquidazione di Veneto Banca ha efficacia solo tra le parti e non vale a?d?escludere la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati (azionisti? Veneto Banca?) del cessionario Intesa San Paolo". Lo annuncia l'avvocato Matteo Moschini che patrocina circa 600 azionisti dell'istituto veneto."?L?a normativa di cui all’art. 58, comma quinto, TUB, per come interpretato dalla giurisprudenza di Cassazione, stabilisce? infatti?che le esclusioni formulate dalle parti acquistino mera valenza di disciplina d?i?regresso nei rapporti interni? - spiega in una nota - ?L?a sua applicazione?, pertanto,? ?ha statuito il giudice, ?rende possibile chiamare Intesa Sanpaolo a rispondere, quale responsabile civile, dei? fatt?i ?di reato ?per? cui è causa, in quanto il complesso di beni trasferiti si intende comprensivo di tutti i debiti e crediti dell’impresa ceduta, con conseguente subingresso dell’avente causa in tutti i rapporti attivi e passivi funzionalmente riconducibili all’esercizio dell’attività, indipendentemente dall’origine contrattuale o extracontrattuale dei rapporti stessi". "Il provvedimento è senz’altro molto importante e potrebbe aprire per gli azionisti delle prospettive importanti? quanto alla possibilità di ottenere il risarcimento danni", spiega l'avvocato.