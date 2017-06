VENETO BANCA: PROROGA SCADENZA PER ADERIRE A FONDO 'INIZIATIVA WELFARE'

24 giugno 2017- 20:36

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Veneto Banca ha posticipato a fine settembre la scadenza per la presentazione delle richieste inerenti a “Iniziativa Welfare”, il fondo dall’importo complessivo di 30 mln destinato agli azionisti in condizioni di disagio socio-economico. La proroga riguarda entrambe le tranche in cui è strutturata l’Iniziativa: per il Fondo A, da 20 mln, il termine ultimo viene posticipato di due mesi, dal 31 luglio al 29 settembre 2017; per il Fondo B, da 10 mln e riservato ai casi più gravi, si prolunga di tre mesi, ossia dal 30 giugno al 29 settembre 2017. Iniziativa Welfare è aperta anche a chi non ha precedentemente aderito all’Offerta di Transazione pur rientrando nel perimetro dei possibili beneficiari. In tal modo, l’Istituto intende agevolare gli azionisti che rientrano nel perimetro dell’Iniziativa, che avranno quindi più tempo per la presentazione delle domande e incrementeranno le adesioni, già in crescita negli ultimi giorni dopo un iniziale avvio a rilento. I componenti della Commissione sono note personalità della società civile delle regioni servite da Veneto Banca che hanno accettato di operare gratuitamente a supervisione dell’Iniziativa. A presiedere la Commissione è Tiziano Vecchiato, Direttore della Fondazione Zancan Onlus di Padova. Il Fondo B, dell’importo di 10 mln, è destinato agli azionisti che, oltre a essere in possesso dei requisiti generali previsti per aderire a Iniziativa Welfare, possano dimostrare di trovarsi in difficoltà economiche dovute a cure sanitarie e assistenza, alla perdita di lavoro dipendente, al pagamento di canoni di affitto o ratei di mutuo e, in via del tutto eccezionale, ad altre cause che determinino l’impossibilità di far fronte a esigenze primarie della persona.