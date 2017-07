VENETO: BARISON (FI), OK DA COMMISSIONE PDL SU LEGITTIMA DIFESA

26 luglio 2017- 14:23

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Approvato oggi dalla Prima Commissione del Consiglio regionale del Veneto il Progetto di Legge Statale n. 35, a firma Barison, Giorgetti, Donazzan, per “Istituzione di un fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle forze delle polizie locali e delle forze dell’ordine”. “Nella Legge di Stabilità Regionale 2016 – esordisce il capogruppo di Fi Massimiliano Barison – avevamo voluto inserire una norma innovativa a favore dei cittadini e delle forze dell’ordine colpiti dalla criminalità. Su nostra iniziativa furono quindi istituiti due fondi: il primo, per il sostegno delle spese legali per chi fosse stato accusato di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo. Il secondo, per assicurare l’anticipo delle spese mediche-riabilitative e il patrocinio legale gratuito alle forze dell’ordine. Inutile dire che la norma fu ispirata da una serie di gravi fatti di cronaca che videro coinvolti onesti cittadini veneti, tra tutti ricordo il caso ‘Stacchio’ da cui prende nome la norma". "Purtroppo il governo ha impugnato la norma, vanificando tutto, rilevando che ordine pubblico, sicurezza e ordinamento penale sono materie di esclusiva competenza statale: sia allora lo Stato a legiferare – continua determinato Barison - Non possiamo accettare che i cittadini e le forze di polizia subiscano il danno dell’aggressione e poi la beffa di non avere lo Stato dalla loro parte. Sia il Parlamento a far propria la legge ‘Stacchio’, tutelando le vere vittime dei reati: cittadini e forze dell’ordine”.