VENETO: BARISON (FI), OK DA COMMISSIONE PDL SU LEGITTIMA DIFESA (2)

26 luglio 2017- 14:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il capogruppo di Forza Italia incalza: “Da uno studio recente sulla sicurezza del CENSIS, si evince negli ultimi 10 anni i furti in casa sono passati dai 110.887 casi denunciati nel 2004 ai 251.422 del 2013, con una crescita del 126,7%. Solo nel 2014 l’incremento è stato del 5,9%. Ancora più allarmante la crescita delle rapine in abitazione con violenza e minaccia ai proprietari: nel 2013 sono state 3.619, con una crescita nel decennio del 195,4%. Gli ultimi casi balzati all’onore delle cronache nere sono solo una piccola parte di quelli realmente accaduti: Graziano Stacchio, il benzinaio che per difendere una donna e un gioielliere ha sparato contro i ladri; Ermes Mattielli, il pensionato che scaricò il caricatore contro i rom entrati nel suo esercizio". "Lo Stato e la legge – conclude Massimiliano Barison – devono essere, senza se e senza ma, dalla parte dei cittadini onesti e dalla parte di chi ci difende ogni giorno dalla criminalità. Difendere la propria vita, quella dei propri cari e della proprietà privata, non significa essere violenti! Vogliamo garantire, e a questo punto desiderare dal parlamento, un Paese dove la sicurezza viene garantita, dove si perseguitano i delinquenti e si difendono gli eroi!”.