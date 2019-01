21 gennaio 2019- 11:59 Veneto: Barometro Crif, nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (2)

(AdnKronos) - L’andamento delle richieste di prestiti finalizzati. Per quanto riguarda il numero di richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (quali auto e moto, arredo, elettronica ed elettrodomestici, ma anche viaggi, spese mediche, palestre ecc.), il Veneto si è distinto per un aumento decisamente contenuto, pari a +1,3% rispetto allo stesso periodo del 2017.Scendendo maggiormente nel dettaglio, Vicenza conquista la vetta della classifica regionale con una crescita del +3,9%. Seguono Venezia (+2,1%) e Padova (+2,0%). L’unica provincia che si è caratterizzata per una contrazione delle richieste è stata Verona, che fa segnare un -1,1%. In termini di importo, per i prestiti finalizzati richiesti in regione la media è stata pari a 7.449 Euro, ben al di sopra del dato nazionale e con crescite significative rispetto al 2017 in tutte le province. Padova fa segnare l’importo medio più consistente, con 8.005 Euro richiesti, seguita da Venezia, con 7.540, Treviso, con 7.497 Euro, e Belluno, con 7.441 Euro. L’importo medio più contenuto, invece, è stato registrato a Rovigo, con 7.001 Euro.