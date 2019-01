21 gennaio 2019- 12:00 Veneto: Barometro Crif, nel 2018 crescono richieste di credito delle famiglie (3)

(AdnKronos) - Anche per le richieste di prestiti personali nel 2018 in Veneto si rileva un aumento significativo, con un +9,4% rispetto all’anno precedente. In Regione spiccano Treviso, con la crescita più robusta, pari a +18,0%, e Vicenza, con +11,2%. Anche la provincia di Rovigo si caratterizza per una variazione più che positiva, con un +8,5% rispetto alla precedente rilevazione. In coda alla classifica regionale si colloca Verona, con un +7,0%. Infine, per quanto riguarda l’importo medio dei prestiti personali richiesti, il Veneto registra un valore pari a 12.833 Euro, al di sotto della media nazionale. Padova si colloca al primo posto in regione, con 13.552 Euro richiesti. La provincia di Belluno, al contrario, fa segnare l’importo medio più contenuto, con 12.045 Euro.“Nell’anno appena concluso l’andamento delle richieste di credito da parte delle famiglie ha evidenziato segni di vitalità, beneficiando di condizioni di offerta e di tassi applicati ancora favorevoli, grazie anche a una rischiosità che si è mantenuta su livelli contenuti” - commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF -. Per il 2019 le prospettive del mercato dovrebbero mantenersi positive anche se, sul fronte delle erogazioni, bisognerà valutare con attenzione l’evoluzione dei costi di provvista e dei vincoli di bilancio degli istituti di credito”.