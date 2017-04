VENETO: BOTTACIN, GIà ATTIVI PER RIPRISTINARE LITORALE DANNEGGIATO DA MAREGGIATE (2)

27 aprile 2017- 17:23

(AdnKronos) - “I nostri uffici si sono comunque immediatamente attivati – spiega l’assessore - per provvedere a breve con movimentazioni nell’ambito delle spiagge ed interventi di carattere manutentivo già programmati, al fine di ripristinare le condizioni di fruizione e sicurezza sui tratti di litorale più vulnerabili. Pur avendo la mareggiata interessato tutto il litorale dell’Alto Adriatico, particolare attenzione si è posta per il tratto orientale del litorale di Jesolo dove sono state asportate parte delle sabbie accumulate nei mesi scorsi per il ripascimento stagionale. Queste peraltro erano state disposte in cumulo nella zona più arretrata rispetto al mare, proprio al fine di salvaguardarle da possibili eventi avversi. Anche per questo i nostri tecnici rilevano che i sedimenti potranno essere perciò recuperati dai fondali immediatamente antistanti la battigia mediante interventi di modesta entità”.“Come sempre la Regione si attiva tempestivamente - conclude Bottacin -, ciò che purtroppo invece stona, per non dire altro, è il fatto che in questo strano paese i canoni di concessione vengano introitati dallo Stato, mentre i costi del ripascimento siano posti a carico della Regione”.