19 novembre 2018- 12:29 Veneto: Ciambetti, Consiglio regionale domani illuminato di rosso

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - “Anche Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto martedì 20 novembre si illuminerà di rosso per ricordare i milioni di cristiani perseguitati e oppressi nel mondo”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, annuncia l’adesione all’iniziativa promossa dalla Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, insieme al Patriarcato di Venezia e al Comune di Venezia, che porterà martedì 20 novembre, nel giorno del tradizionale pellegrinaggio alla Basilica della Madonna della Salute, ad illuminare di rosso i più famosi monumenti, chiese e palazzi veneziani, dalla Basilica di Santa Maria della Salute, al Ponte di Rialto, la Scala Contarini del Bovolo, i palazzi Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Ca’ Farsetti e Ca’ Loredan, la Biblioteca civica Vez di Mestre e la Torre di Mestre. “A questa iniziativa non poteva mancare la sede del Consiglio regionale, che rappresenta tutti i veneti: la persecuzione dei cristiani non è questione che tocca esclusivamente i credenti, non è una tragedia che investe solo il sentimento religioso, ma è problema che coinvolge anche il pensiero laico e le Istituzioni democratiche – ha detto Ciambetti – Secondo la Fondazione Porte Aperte che dal 1995 studia il fenomeno e che ogni anno pubblica la WWList dei primi 50 Stati in cui i cristiani sono perseguitati nel 2018 oltre 215 milioni di cristiani soffrono le persecuzioni: un cristiano ogni 12 è oppresso e non dimentichiamo che nel 2017 furono 3066 i cristiani uccisi, autentici martiri, e ben 15.540 le chiese, le case, i negozi e gli edifici di cristiani attaccati.".