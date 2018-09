26 settembre 2018- 17:02 Veneto: Ciambetti, difendere le lingue regionali, passo fondamentale per vera Ue (2)

(AdnKronos) - "Le lobby parlano inglese magari con forte accento tedesco mentre le agenzie di rating denunciano chiaramente l’inflessione statunitense di Wall Street. Il popolo, invece, parla la lingua della vita quotidiana, della realtà: dal Sami scandinavo sino al siciliano di Lampedusa. Così dico che non si può immaginare una Europa vera senza il Veneto, senza la sua arte, la sua cultura e la sua lingua, il cui contributo nella costruzione della cultura europea è indiscutibile", ha sottolineato. "Ma non possiamo neanche immaginare una Europa senza la Catalunya, le Fiandre, la Scozia, la Galizia, la Corsica, la Bretagna e via dicendo, cioè senza le culture regionali, le loro lingue, le loro tradizioni. Ogni lingua è come una cassaforte che custodisce quel tesoro che è il patrimonio di conoscenze, tradizioni, cultura, storia di una comunità: non c’è agenzia di rating che può dire quanto valga questo patrimonio, non c’è banca centrale che può custodire questi tesori i quali, sommati gli uni agli altri, sono la vera ricchezza di quella comunità che, nel nostro caso, chiamiamo Europa”, ha concluso.