22 aprile 2018- 12:42 Veneto: Cna, nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008

Venezia, 22 apr.(AdnKronos) - Anche in buona parte del Veneto nel 2017 l’occupazione è tornata quasi ai livelli del 2008. Le province di Venezia e Belluno hanno registrato le performance migliori, assieme ai territori pedemontani delle altre province, che seguono a ruota. Cinque province venete sono tra le trentasei su centosette italiane che hanno recuperato i livelli occupazionali pre-crisi. Lo rileva un’analisi sul mercato del lavoro in Italia svolta dal Centro Studi di CNA.Anche il tasso di occupazione (ovvero l’occupazione in rapporto alla popolazione) è cresciuto negli ultimi quattro anni attestandosi alla fine dello scorso anno su una media nazionale del 58%, il livello più alto degli ultimi dieci anni.