22 aprile 2018- 12:42 Veneto: Cna, nel 2017 tassi di occupazione a livelli pre crisi del 2008 (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Da questo punto di vista, nelle province venete, pur essendo superiore alla media nazionale l’occupazione femminile, il divario con quella maschile risulta sotto la media a Padova, Vicenza e Rovigo.Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro italiano si riflette anche nelle statistiche riguardanti la disoccupazione. Nel 2017, infatti, il tasso di disoccupazione, ovvero il numero di persone in cerca di occupazione in rapporto alle forze di lavoro, è diminuito per il terzo anno consecutivo attestandosi all’11,2%. Lo scorso anno, per la prima volta dal 2007, la diminuzione della disoccupazione ha accomunato tutte le ripartizioni geografiche.