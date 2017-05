VENETO: COLDIRETTI, TORNANO RITI PROPIZIATORI ANTI SICCITà E BENEDIZIONE SEMINE

23 maggio 2017- 17:44

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - L’appuntamento con le rogazioni è nella serata del 25 maggio almeno nelle campagne vicentine e in quelle veronesi. Coldiretti Veneto segnala un ritorno a questa tradizione ormai su gran parte del territorio evidenziando due cerimonie su tutte. Per rogazioni si intendono preghiere di supplica e propiziatorie per ottenere dei buoni raccolti. Il termine prende origine dal verbo latino rogare, ovvero pregare ripetutamente. Il rito stava scomparendo ma le avversità atmosferiche sempre più imprevedibili han sollecitato gli agricoltori e i credenti a riscoprire questa usanza. “Oltre alle invocazioni servono dei rami di ontano che scorticati diventano legno bianco per fare delle croci da mettere all’inizio di ogni campo – spiega Enzo Gambin direttore dell’Associazione dei produttori di olio d’oliva animatore presso il Frantoio Redoro - In questa occasione chiederemo l’intercessione di due Sante – sottolinea Gambin - Santa Reparata di Cesarea e a Santa Caterina d’Alessandria, rispettivamente patrone degli olivicoltori e dei frantoiani".