VENETO: COLDIRETTI, TORNANO RITI PROPIZIATORI ANTI SICCITà E BENEDIZIONE SEMINE (2)

23 maggio 2017- 17:44

(AdnKronos) - “Rispettiamo così gli insegnamenti della civiltà contadina per tenere lontano la siccità, la grandine e ogni altro disastro, ma anche come benedizione per le semine – precisa Paola Ballardin funzionaria di Coldiretti che sarà presente ad Anconetta nell’azienda agricola di Gaetano Pontarin - un tempo l’evento durava tre giorni – racconta - con processioni da un capitello all’altro con la solennità dei paramenti, il prete in testa, chierichetti, le candele. Venivano recitate le litanee dedicate: 'Signore, liberaci dai fulmini e dalla tempesta'. E se le campagne erano secche, il vescovo invitava i sacerdoti ed i fedeli a un pellegrinaggio 'ad petendam pluviam', per invocare la pioggia".