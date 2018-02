VENETO: CONFINDUSTRIA, SANITà DI ECCELLENZA GRAZIE A COLLABORAZIONE PUBBLICO- PRIVATO

14 febbraio 2018- 13:20

Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "In un momento in cui sulla stampa si alternano voci e dibattiti in tema di costi e/o benefici della spesa sanitaria delle regioni, Confindustria Veneto vuole sottolineare come la Regione Veneto riesca a garantire un’assistenza sanitaria eccellente ai suoi cittadini ed a quelli di molte altre regioni: liste d’attesa gestite in base a classi di priorità (unica regione in Italia), offerta di servizi ambulatoriali vicini alle case dei cittadini, qualità delle prestazioni e sicurezza del paziente, contenimento della spesa". A sottolinearlo il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. "Si può considerare un vero e proprio “Distretto economico” che occupa migliaia di persone, con un indotto che nella filiera si estende a centinaia di aziende, e una capacità attrattiva verso altre regioni e verso altre nazioni - spiega - Il recente rapporto del Centro Studi di Confindustria sulla Filiera della salute evidenzia come il sistema salute italiano (pubblico e privato) costituisce uno dei principali motori dell’economia e di sviluppo del Paese (10,7% del PIL e 10% dell’occupazione), con elevate risorse destinate alla ricerca e alta concentrazione di innovazione (2,8 mld di euro) nonché ampio terreno di sviluppo per le tecnologie digitali".Il costo di cura e assistenza in Veneto è pari a 2 mila dollari pro capite, contro quello tedesco di 3.600 dollari. L’incidenza nel Pil per noi è di 6.8 punti contro gli 8.4 della Germania e il 9.7 dell’Olanda.