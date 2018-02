VENETO: CONFINDUSTRIA, SANITà DI ECCELLENZA GRAZIE A COLLABORAZIONE PUBBLICO- PRIVATO (2)

14 febbraio 2018- 13:20

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Questa spesa virtuosa registrata in Veneto - dichiara il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas - è dovuta senza dubbio ai modelli organizzativi e di gestione della sanità regionale (si pensi alla recente positiva introduzione di Azienda Zero), ma anche all’efficienza delle sinergie realizzate tra pubblico e privato. Questi sono selezionati con un severo percorso di accreditamento e investono per offrire un servizio sempre migliore ai cittadini"."Il privato deve rispettare dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi molto stringenti e viene costantemente controllato. Bisogna quindi meritare di essere fornitori del SSR attraverso un percorso di trasparenza sui costi, sulla gestione, sulla qualità del servizio offerto", sottolinea."Il modello Veneto funziona perché chi lo gestisce capisce che le prestazioni rese dal Sistema (pubblico e privato) non sono tutte uguali e l’eccellenza non può prescindere da adeguate attrezzature diagnostiche. Avere ed utilizzare risonanze con campo magnetico da 0,25 Tesla a bassa qualità e potenza o macchine da 1, 1,5 o addirittura 3 Tesla, fa una grande differenza in termini di qualità del servizio offerto ma anche di investimenti necessari per l’acquisto, l’installazione e la manutenzione che possono essere superiori anche di 5 volte", spiega.