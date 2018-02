VENETO: CONFINDUSTRIA, SANITà DI ECCELLENZA GRAZIE A COLLABORAZIONE PUBBLICO- PRIVATO (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’accreditamento – continua Zoppas - non premia i modelli low cost con tariffe specchietto, deve anzi garantire tra tante cose (organizzazione, infrastrutture, risk management, medici che sanno fare bene il loro lavoro, tecnologie adeguate) anche bilanci sostenibili, capacità di investimento e di sostenere i costi sempre maggiori della qualità e della sicurezza. Sulla salute, non si può giocare al massimo ribasso, perché c’è in ballo la vita delle persone. Bisogna trovare il giusto equilibrio che minimizzi i costi garantendo il 100% della sicurezza e qualità"."Pubblico e privato – conclude il Presidente degli industriali regionali - sono dalla stessa parte nella lotta all’inappropriatezza delle prestazioni che sono uno spreco inaccettabile di risorse perché tolgono alla collettività per dare a chi non ne ha bisogno. Per questo il modello Veneto si caratterizza anche per la responsabilità dimostrata del privato accreditato ad effettuare sempre e comunque le prestazioni più utili e necessarie chieste dalla governance pubblica, dovendo in qualche caso lavorare anche lontano dal pareggio dei costi".