16 ottobre 2019- 11:50 Veneto: 'Conosci la tua regione?', gioco a quiz dell'home page del sito di Palazzo Balbi

Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Quanti sono gli abitanti del Veneto? Qual è la fonte di energia rinnovabile più usata nella regione? Su 100 veneti in età lavorativa quanti sono occupati? E qual è l’indirizzo di scuola superiore più gettonato dai ragazzi? Quanti giovani si iscrivono all’università? Qual è il settore produttivo che esporta di più? Qual è la nazionalità straniera con la presenza più numerosa?. Sono alcuni dei quesiti che il ‘signor percento’ , simpatica animazione creata dall’Ufficio Statistica della Regione Veneto, pone da domani a chi si collegherà al portale statistica.regione.veneto.iT. Il quiz ‘Conosci il Veneto’ (http://statistica.regione.veneto.it/Quiz/), facile e divertente come un gioco, mette a prova le conoscenze ordinarie, smonta qualche luogo comune e fa scoprire caratteristiche e punti di forza della regione. Attraverso dieci domande su popolazione, società, economia, trasporti, territorio, lavoro, cultura, turismo e altro, imparare a conoscere il Veneto sarà un gioco da ragazzi: per ogni domanda si hanno a disposizione 3 alternative di risposta e se il risultato finale non soddisfa si può ripetere il gioco con altre domande che escono in modo casuale. Il quiz è un modo accattivante per avvicinarsi ad un portale interamente rivisitato che, con schede intuitive ed infografica, rende facilmente consultabili banche dati di ogni argomento: agricoltura, ambiente, export, imprese, formazione, lavoro, Pil, mobilità, trasporti, popolazione e famiglia, turismo e cultura. Per ogni argomento sono scaricabili dati aggiornati, trend e grafici, organizzati su base nazionale e regionale. E’ quindi possibile costruire con facilità confronti con altre realtà regionali e paesi e fotografare le evoluzioni sociali, economiche, demografiche in atto. Il portale dà inoltre accesso alle pubblicazioni periodiche dell’Ufficio Statistica della Regione Veneto, dal rapporto statistico annuale sul Veneto, ai Flash mensili, agli studi trimestrali congiunturali su economia e società.