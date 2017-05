VENETO: CONSIGLIO REGIONALE CELEBRA 220 ANNI DA AMMAINABANDIERA REPUBBLICA VENEZIA (3)

12 maggio 2017- 12:45

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Manin quindi, anche se avrebbe potuto trovare riparo nei suoi feudi friulani, a Passariano, tuttavia non abbandonò Venezia, neppure quando la crisi economica morse duramente, ma accettò la solitudine e rifiutò qualsiasi altra carica che gli venne offerta. Si rifugiò nei posti più reconditi della laguna, non mise più piede in piazza San Marco, ma alla sua morte lasciò le proprie ingenti ricchezze al popolo veneziano, riscattando così l’ingeneroso e frettoloso giudizio che la storia e i veneziani gli affibbiarono”, sottolinea.“L’ammaina bandiera del 12 maggio 1797 – conclude il professore Giuseppe Gullino – fu un’operazione quindi giustificabile, ma certamente umiliante. Soprattutto, la Repubblica Veneta fu condannata dalla Storia, non perché sconfitta da una potenza troppo soverchiante, come quella francese, che da lì a poco avrebbe conquistato l’Europa, bensì per non aver combattuto fino alla fine con dignità, quindi per la forma della sua caduta, non per la caduta in sé stessa, che era ormai inevitabile”.