VENETO: CONSIGLIO REGIONALE COMMEMORA STRAGE CAPACI E RICORDA VITTIME MANCHESTER

23 maggio 2017- 12:22

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto in apertura della seduta odierna dell’assemblea legislativa di Ferro Fini ha proposto un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell’attentato terrorista di Manchester commemorando nel contempo il 25esimo anniversario della strage di Capaci: “22 morti e una sessantina di feriti, vittime di un attentato compiuto da un folle suicida a Manchester: ancora una volta è stata colpita l’umanità in un luogo della vita quotidiana dove molti giovani e giovanissimi si erano ritrovati per un concerto di musica pop – ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti - Stadi, discoteche, spiagge, musei: spazi e momenti di aggregazione, di divertimento, di cultura, spazi e luoghi in cui è bello ritrovarsi, vivere, divertirsi, riposarsi come vedere cose belle, ascoltare assieme la musica che più si ama". "Il terrorismo folle ha in odio la vita, la sua bellezza, la sua gioia: esso è espressione di una cultura di morte e odio. Non c’è solo l’Europa investita dalla follia assassina: pensiamo agli attentati in Afghanistan, Burkina Faso, Camerun, Indonesia, Iraq, Yemen, Libia, Mali, Nigeria, Pakistan, Somalia, Tunisia: la mappa del terrore è tremenda e lo sottolineo perché essa dimostra come la cultura dell’odio e della morte non colpisce solo i Paesi più avanzati più ricchi: siamo in guerra, la guerra dichiarata all’umanità da chi ha in odio la vita", ha sottolineato.