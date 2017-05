VENETO: CONSIGLIO REGIONALE COMMEMORA STRAGE CAPACI E RICORDA VITTIME MANCHESTER (2)

23 maggio 2017- 12:22

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il caso ha voluto che questa riflessione coincida con un altro momento della nostra storia che non dobbiamo dimenticare: oggi, 25 anni or sono venivano assassinati il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morbillo e tre uomini della scorta , Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montanaro. Anche nella strage di Capaci come nella cultura mafiosa che l’ha voluta prevalgono odio, prepotenze, violenza assassina. Anche la mafia è espressione del culto della morte", ha continuato Ciambetti. "Isis e mafia sono fenomeni diversi, certo ma entrambi oltre a una risposta militare e di intelligence richiedono una risposta culturale, politica forte e alta perché, per mutuare un pensiero di Giovanni Falcone, terrorismo e mafia sono fenomeni umani destinati fatalmente a finire, ma spetta a noi tutti combattere contro i signori della morte per giungere a quel giorno difendendo la supremazia dell’intelligenza, della democrazia, della libertà, della gioia di vivere”, ha concluso.