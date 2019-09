30 settembre 2019- 13:12 Veneto: Consiglio Regionale, i lavori della settimana

Venezia, 30 set. (AdnKronos) - L’agenda del Consiglio Regionale del Veneto si apre martedì 1 ottobre, alle ore 10.00, con la convocazione della Prima Commissione consiliare permanente che all’ordine del giorno ha innanzitutto l’illustrazione del Progetto di Legge n. 469 della Giunta ‘Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021della Regione del Veneto’. Previsto, poi, l’esame del Progetto di Legge n. 350, primo firmatario il consigliere Franco Gidoni (LN), "Disposizioni di semplificazione per gli impianti natatori. Modifiche della L.R. 2 aprile 2014, n. 11, 'Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2014'”. Calendarizzate, altresì, le consultazioni con i soggetti portatori di interesse in ordine: alla PDA n. 101 della Giunta regionale "Adozione del Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR – 2020/2022; al PdL n. 464 "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2020"; al PdL n. 465 "Legge di Stabilità regionale 2020"; al PdL n. 466 "Bilancio di previsione 2020-2022".Alle ore 14.30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente che proseguirà le audizioni con i soggetti portatori di interesse sui Progetti di Legge della Giunta regionale n. 464 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”, n. 465 "Legge di Stabilità Regionale 2020", e n. 466 "Bilancio di Previsione 2020/2022". La Commissione, inoltre, darà il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine al Progetto di Legge n. 469 della Giunta ‘Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021della Regione del Veneto’.