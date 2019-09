30 settembre 2019- 13:12 Veneto: Consiglio Regionale, i lavori della settimana (3)

(AdnKronos) - Giovedì 3 ottobre, alle ore 10.30, la Seconda Commissione consiliare permanente darà il Parere di competenza alla Prima Commissione in ordine ai Progetti di Legge della Giunta n. 464 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2020”, n. 465 "Legge di Stabilità Regionale 2020", n. 466 "Bilancio di Previsione 2020/2022" e n. 469 “Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021della Regione del Veneto”.La Commissione, inoltre, esaminerà il Progetto di Legge della Giunta n. 249 "Norme per la disciplina degli interventi regionali di protezione civile", quale testo di riferimento in materia, che vede anche la presentazione di altri quattro PdL affini, di iniziativa consiliare, rispettivamente con primi firmatari Giovanna Negro (VcA), Nicola Finco (LN), Stefano Fracasso (Pd) e Massimiliano Barison (Veneti Uniti).