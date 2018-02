VENETO: CONSORZI BONIFICA E REGIONE INSIEME CONTRO LA SICCITà (3)

1 febbraio 2018- 17:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Oggi a Fieragricola intendiamo ribadire che c’è tutto un sistema, quello dei consorzi di bonifica, che lavora costantemente tutto l’anno per mantenere la rete irrigua, affrontare stati di crisi e portare acqua nei nostri campi, per questo dobbiamo essere grati loro per questo lavoro – ha affermato l’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan -. Negli ultimi dieci anni stiamo registrando danni dovuti alla siccità soprattutto in periodi tradizionalmente caratterizzati da piogge e precipitazioni nevose, per questo dobbiamo prepararci ad un piano irriguo articolato che preveda in primis il mantenimento della rete attuale che ereditiamo da un passato glorioso precedente alla Repubblica Veneta”.“Due anni fa abbiamo espresso la necessità di un piano Irriguo regionale, oggi il Piano è stato inserito nella legge di stabilità della Regione; siamo qui a Fieragricola a definire i particolari dato che sarà a regime nel 2018 – ha affermato Giuseppe Romano, presidente di Anbi Veneto - dalle parole ai fatti dunque, pertanto ringraziamo il Governatore Luca Zaia e l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan per la prontezza nella risposta. Questi sono fatti concreti – continua Romano - , ancor più fondamentali dopo una stagione particolarmente siccitosa. Sono inoltre fatti strutturali che permetteranno ai Consorzi di bonifica di fare programmazione pluriennale”. “Pensiamo ad un piano regionale che si focalizzi sulla manutenzione delle infrastrutture irrigue prima ancora a nuove opere - spiega Andrea Crestani direttore di Anbi Veneto - parliamo dell’ampliamenti delle reti già esistenti, sistemazione di manufatti di derivazione, sostegni, canalette, bacini di accumulo, sistemi di telecontrollo, potenziamento di pompe e opere di contrasto del cuneo salino”.