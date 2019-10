3 ottobre 2019- 11:04 Veneto: contro la povertà cresce la rete degli empori sociali

Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - Si allarga in Veneto la rete degli empori solidali, i punti di redistribuzione delle eccedenze alimentari che offrono anche servizi di accompagnamento qualificato a persone e famiglie in situazioni di difficoltà. Quattro nuove realtà si sono aggiunte nel 2019 portando a 24 il numero degli empori in Veneto: si tratta dell’emporio solidale diffuso di Thiene-Villaverla gestito dall’associazione vicentina Basta Sprechi, l’emporio di Vittorio Veneto gestito dall’associazione San Vincenzo de Paoli e due empori a Verona: l’emporio dell’Unità pastorale di Borgo Roma gestito dalla parrocchia San Giovanni Battista–Tomba Extra e l’emporio Buon Pastore dell’associazione Carità Gesù Buon Pastore onlus. Una rete di solidarietà che ha come capostipite l’esperienza del Banco Alimentare Veneto.“L’emporio solidale è un servizio innovativo, nato dalla collaborazione tra associazionismo, non profit e istituzioni pubbliche – sottolinea l’assessore Lanzarin – Sono una sorta di presidio territoriale anti-povertà, in quanto non si limitano a distribuire gratuitamente generi alimentari e prodotti di igiene, recuperati dalla media e grande distribuzione, ma offrono anche luoghi di aggregazione, esperienze educative e percorsi di inserimento, anche lavorativo. Nel 2018 i venti empori attivi in Veneto hanno fornito spesa e servizi a 32.117 mila famiglie per un totale di circa 137.500 mila persone. Sono stati superate le 70 mila tonnellate di alimenti raccolti e redistribuiti nel territorio regionale, con un incremento di attività del +14%”.Il numero degli utenti, in crescita, è un indicatore indiretto del fenomeno povertà in Veneto: secondo l’ultimo rapporto Istat sulla povertà (18 giugno2019) le famiglie povere a Nordest sono salite dalle 245 mila del 2017 alle 272 mila del 2018 e l’incidenza della povertà relativa familiare è passata al 7,9 %, rispetto al 6,1% di due anni fa.