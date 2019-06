5 giugno 2019- 13:58 Veneto: dalla Regione 6 mln a Its Academy per ampliare offerta formativa (2)

(AdnKronos) - I corsi degli Its-Academy sono post-diploma, di durata biennale, ed impegnano i partecipanti per 1800-2000 ore suddivise tra teoria, pratica di laboratorio e tirocinio formativo in azienda. Le peculiarità degli Its, infatti, sono il corpo docenti, costituito per almeno il 50 per cento da tecnici e professionisti d’impresa, e la formazione duale, che alterna formazione teorica e pratica in azienda. Il sistema veneto conta 7 fondazioni venete, tutte presiedute da un imprenditore, e i corsi gestiti da due fondazioni Its Academy friulane: da questi poli tecnico-professionali escono i manager del turismo, i tecnici della mobilità e dei trasporti, i progettisti e tecnici dell’efficienza energetica e della bioedilizia, i meccatronici, i tecnici dell’agrifood e del settore vitivinicolo, i manager dei beni culturali, quelli della moda e dello sport system. “I risultati eccellenti ottenuti che abbiamo ottenuto in Veneto, ci spingono a continuare a investire in un modello che crea occupazione e sviluppo. Con le nuove risorse messe a bando da venerdì 7 giugno la Regione Veneto invita le Fondazioni Its a potenziare ulteriormente la propria offerta, ampliando il numero dei corsi in sintonia con le esigenze dei territori e delle imprese e promuovendo servizi sempre più innovativi come la formazione a distanza e l’alto apprendistato”, sottolinea Donazzan. “Il sistema Its Academy Veneto - conclude l’assessore - è ancora troppo poco conosciuto da giovani, famiglie e perfino da alcuni insegnanti delle scuole superiori. Serve spingere sull’orientamento in uscita dal diploma di Stato e per questo stiamo sostenendo le reti di orientamento dei giovani. Ma è indispensabile anche entrare in sintonia con il linguaggio dei giovani ed è per questo motivo che stiamo sperimentando soluzioni diverse come l’utilizzo accurato dei social o l’organizzazione di eventi dedicati.”