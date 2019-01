30 gennaio 2019- 16:47 Veneto: Donazzan, ''assegno per il lavoro' già attivato per 11.301 disoccupati nel 2018'

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Nel corso del 2018 in Veneto sono stati attivati 11.301 assegni per il lavoro a favore di disoccupati over 30. A fine anno i contratti di lavoro stipulati dai beneficiari erano 6333, pari al 56 per cento degli assegni attivati. Un contratto su tre è a tempo indeterminato o superiore ai 6 mesi. Questa la prima evidenza del report di monitoraggio, curato da Veneto Lavoro, sullo strumento introdotto in Veneto in via sperimentale a fine 2017, denominato ‘Assegno per il lavoro’.“Il monitoraggio di un anno di applicazione dimostra che si tratta di uno strumento agile, utile a risolvere la presa in carico delle persone più fragili, in particolare i disoccupati da lungo tempo – dichiara l’assessore al lavoro Elena Donazzan – Questo strumento, unito ad una indennità di sostegno alla povertà, potrebbe essere un buon riferimento per far funzionare il reddito di cittadinanza, la cui complessità attuativa rischia di renderlo impraticabile”.L’assegno per il lavoro, finanziato con 9 milioni di euro nell’ambito della programmazione regionale dei fondi Fse 2014-2020 , è una misura di politica attiva rivolta ai disoccupati over 30. Si tratta di un voucher virtuale, che ha un valore massimo di 5.242 euro, richiedibile presso i Centri per l’Impiego e attivabile in ognuna delle 400 sedi accreditate ai servizi per il lavoro nel territorio regionale. L’assegno dà diritto a ricevere servizi qualificati di orientamento e assistenza alla ricollocazione.