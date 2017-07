VENETO: è MORTO MAURO BORTOLI, EX CONSIGLIERE REGIONALE PCI E PD

5 luglio 2017- 16:22

Padova, 5 lug. (AdnKronos) - E' morto oggi a Padova l'ex assessore e ex consigliere regionale Mauro Bortoli, 61, da sempre figura storica della sinistra padovana. Bortoli era stato da giovane esponente del Pci prima, poi Pds e dei Democratici di Sinistra ricoprendo ruoli di dirigente negli anni '90 tra i quali segretario regionale e membro della Direzione Nazionale. Consigliere provinciale, nel 2004 era stato assessore del Comune di Padova con delega al patrimonio e al lavoro e. Dal 2009 al 2010 è stato assessore all'Urbanistica e al patrimonio del Comune di Padova. Dal 2010 al 2015 è stato consigliere regionale del Pd, da cui era uscito per entrare negli ultimni tempi in Articolo Uno.