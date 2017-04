VENETO: FI, BENE LA DATA DEL REFERENDUM PER L'AUTONOMIA

24 aprile 2017- 15:15

Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo finalmente la certezza della data del referendum, che sarà il primo vero passaggio per entrare nel merito del percorso, pur articolato, che dovrà portare il Veneto a definire ulteriori forme di autonomia all’interno del perimetro previsto dalla Costituzione". È quanto si legge in una nota diramata dal gruppo Gruppo consiliare di Forza Italia del Veneto a Palazzo Ferro Fini."Forza Italia è da sempre convinta che la sussidiarietà sia garanzia di buona politica e buona amministrazione - scrivono nel comunicato Massimilano Barison, Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan - prova ne sia che nel 2001 fu promotrice della Riforma Costituzionale in chiave federalista del Governo Berlusconi, che purtroppo ottenne una approvazione solo nelle regioni di Veneto e Lombardia, le stesse che oggi, con i medesimi obiettivi, tornano a chiedere maggiore autonomia".