VENETO: FI, BENE LA DATA DEL REFERENDUM PER L'AUTONOMIA (2)

24 aprile 2017- 15:15

(AdnKronos) - "Siamo al Governo del Veneto e vogliamo tornare a governare l’Italia e crediamo che la responsabilità del buon governo si debba misurare soprattutto sui territori con realismo e capacità istituzionale. Mentre qualcuno correva dietro alle deboli sirene indipendentiste, nella scorsa legislatura il Popolo della Libertà di cui Forza Italia in Consiglio Regionale del Veneto è oggi in continuità politica e amministrativa, fece votare la legge istitutiva del quesito sulla autonomia e non votò quello sulla indipendenza. L’autonomia è possibile, è doverosa, è giusta", conclude la nota.