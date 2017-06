VENETO: FI, DIVIETO BURQA NEGLI UFFICI PUBBLICI, ATTO DI BUON SENSO E PREVENZIONE

27 giugno 2017- 18:26

Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - “Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi un nuovo Regolamento sulle modalità di accesso alle sedi istituzionali della Regione, gli Enti strumentali e le strutture sanitarie regionali. Il provvedimento è stato approvato con i voti della maggioranza mentre le opposizioni hanno contestato la presunta ‘discriminazione ideologica’ contro gli stranieri; la norma vieta infatti l’accesso alle persone che ‘celano, travisano o nascondono il volto’ anche attraverso l’uso di indumenti quali il burqa e il niqad”. È il commento del Capogruppo di Forza Italia in Veneto Massimiliano Barison dopo il via libera al provvedimento a Palazzo ferro Fini.E Barison così prosegue: “Il nuovo Regolamento è un atto molto importante che, nei limiti delle competenze della Regione in tema di sicurezza, mira a ridurre i rischi per le persone negli uffici pubblici: sedi istituzionali della Regione del Veneto, Enti del Servizio Sanitario regionale e ospedali, enti strumentali e organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. L’obiettivo è consentire controlli degli accessi più efficaci, anche impedendo di occultare, in vario modo, i propri connotati fisici celando così la propria identità”.