VENETO: FI, DIVIETO BURQA NEGLI UFFICI PUBBLICI, ATTO DI BUON SENSO E PREVENZIONE (2)

27 giugno 2017- 18:26

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Dispiace - continua il Capogruppo di Forza Italia - che per una norma di tale buon senso si sia tentato di tacciare la maggioranza di un certo ‘razzismo’: mi sarei aspettato un’ampia convergenza, e un voto unanime. O il tema della sicurezza non è un patrimonio comune, come si continua a sbandierare in molte occasioni, oppure la realtà è ancor più grave, ossia non ci si rende conto della realtà. Purtroppo, i fatti di cronaca testimoniano con troppa frequenza che la sicurezza non è ancora garantita come vorremmo. È ora di smettere i panni dei buonisti e di alzare piuttosto l’asticella dell’allerta proprio perché siamo vulnerabili anche nelle situazioni quotidiane”.“Rafforzare le misure di sicurezza per l’accesso e la permanenza negli uffici pubblici regionali - conclude Barison - è un atto necessario e di buon senso. Forse qualcuno non se n’è accorto, ma queste misure di controllo, relative agli individui che celano la loro identità, sono applicate non solo per l’accesso negli uffici Ministeriali, o nei tribunali ma anche per accedere a luoghi sensibili, quali musei, stadi e chiese. Veneto e Lombardia assieme, per una vera politica di sicurezza: anche la Lombardia, infatti, ha modificato recentemente il Regolamento che vieta i burqa e niqab negli ospedali e negli uffici pubblici regionali”.