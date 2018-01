VENETO: FIRMATO IN REGIONE PRIMO ACCORDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELL'ARTIGIANATO (2)

23 gennaio 2018- 16:41

(AdnKronos) - "Le competenze trasversali si imparano tra scuola e lavoro -ha sottolineato la referente della Giunta regionale-. A differenza di altre regioni, in Veneto siamo riusciti a mettere a sistema l’alternanza grazie anche alla sensibilità mostrata dal mondo dell’istruzione e delle imprese, con il ruolo importante dei sindacati oggi infatti presenti alla firma dell’accordo. Noi riteniamo - ha aggiunto - che i buoni risultati che stiamo ottenendo di abbattimento della dispersione scolastica e di inserimento nel mondo del lavoro passino anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro”.L’obiettivo è quello di ampliare il numero di imprese venete coinvolte, oggi 22mila, garantendo, anche attraverso la bilateralità, una sempre maggiore qualità dei percorsi di alternanza, perché il Veneto sia ogni giorno di più un “paese per giovani”."Le piccole e medie imprese hanno una struttura flessibile e resiliente e su questa caratteristica si regge il Veneto -ha concluso l’assessore regionale-. Un Veneto che sa esportare e al cui tessuto economico vogliamo dare tutti gli strumenti di apprendimento per crescere ancora, anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro che, perché no, potrebbe interessare anche i docenti".