VENETO: FIRMATO IN REGIONE PRIMO ACCORDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELL'ARTIGIANATO (3)

23 gennaio 2018- 16:41

(AdnKronos) - I numeri del Veneto: Dal monitoraggio annuale effettuato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’anno scolastico 2016-17 sono stati coinvolti in percorsi di alternanza 112.151 studenti veneti: il doppio rispetto ai 55.245 contati nel 2015-16.Hanno vissuto questa esperienza non solo i ragazzi delle classi in cui l’alternanza era obbligatoria - terze e quarte, appunto - ma anche le quinte (5.992). In qualche scuola, addirittura, sono stati coinvolti allievi del primo (24) e del secondo anno (419).I dati evidenziano pure che in Veneto è stato pressoché risolto il nodo della ricerca delle strutture ospitanti: nel 2016-17 sono state 32.835 (rispetto alle 21.119 del 2015-16), di cui più dell’80% appartenenti al settore privato. Indice della buona organizzazione dei percorsi è anche il rapporto alunno/impresa: per il 40% dei ragazzi coinvolti è stato di uno a uno.