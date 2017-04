VENETO: FRACASSO (PD), BASTA GUARDARE AD ALTO ADIGE, SERVE STRADA VENETA PER L'AUTONOMIA

24 aprile 2017- 16:33

Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - “Zaia finisca di raccontare ai veneti che saremo come l'Alto Adige e inizi finalmente a cercare una strada veneta per l'autonomia. Ora che è finito il tempo delle carte, si apra un vero confronto per far sì che quello del 22 ottobre sia davvero il referendum dei veneti”. Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso commenta la firma da parte del presidente Zaia del decreto per il referendum per l'autonomia. “Zaia continua a guardare all'Alto Adige, ma siamo davvero sicuri che sia quella l'autonomia che serve alla nostra regione? – spiega Fracasso -. Non solo abbiamo una popolazione dieci volte maggiore ma non è nemmeno tutto oro quello che luccica, visto che là la sanità costa il 20% in più che da noi e che assieme le province autonome di Trento e Bolzano contano 9.000 dipendenti rispetto ai 2700 del Veneto. Se Zaia avesse affrontato seriamente la trattativa con il Governo ora saremmo qui a discutere su una proposta di autonomia concreta e sostenibile per i veneti. Non si perda ulteriore tempo e si abbia il coraggio di parlare dei contenuti. Altrimenti arriveremo al 22 ottobre parlando ancora e soltanto della bella favoletta dell'Alto Adige. Il Veneto merita di trovare il suo modello di autonomia”.