VENETO: GARDINI (FI), DICIAMO Sì AD AUTONOMIA PER RESPONSABILIZZARE L'ITALIA (2)

4 ottobre 2017- 17:31

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "È una questione di giustizia - prosegue - perché è giusto che a una Regione come il Veneto venga dato più spazio di manovra nell'utilizzo delle proprie risorse, per un maggiore sviluppo e una maggiore crescita"."Rivendicare più autonomia fiscale non vuol dire mettere in discussione l'Unità d'Italia, tutt'altro - sottolinea -. Significa responsabilizzare il Paese, per renderlo più virtuoso ed efficiente"."Ciò che auspichiamo per il 22 ottobre è un'ottima partecipazione alle urne del popolo veneto per dire 'sì' all'autonomia. Non ci illudiamo di certo che dal 23 ottobre cambi tutto ma se il segnale dal Veneto sarà forte e chiaro il Governo che verrà non potrà ignorare il voto popolare", conclude Gardini.