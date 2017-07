VENETO: GRAZIE A SINDACI SI VOTERà ANCHE PER RICONOSCIMENTO AUTONOMIA DI BELLUNO (2)

18 luglio 2017- 18:38

(AdnKronos) - Nei prossimi giorni la richiesta verrà trasmessa alla Regione Veneto. "L’autonomia bellunese rispetto al Veneto è il convitato di pietra di ogni discorso pubblico - ricorda il deputato Roger De Menech - La presa di posizione di così tanti amministratori sarà un ulteriore stimolo per l’applicazione dello statuto regionale e della legge 25 che prevede misure concrete di attuazione dell’autonomia per un territorio tanto diverso dalla pianura. Non avremmo voluto arrivare a questo punto, ma fino ad oggi la Regione ha evitato con ogni mezzo di riconoscere le misure economiche, amministrative e regolamentari per consentire al Bellunese e ai bellunesi uno sviluppo commisurato alle difficoltà che devono affrontare e al particolare contesto ambientale. Sia lo statuto sia la legge 25 potevano essere applicati immediatamente. Invece la Regione tenta di togliere alla Provincia di Belluno anche le deleghe assegnate, se pur gestite in modo esemplare dal tre decenni, come quelle sulla gestione faunistico venatoria".