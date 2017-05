VENETO: I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SETTIMANA

22 maggio 2017- 18:04

Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione del Consiglio regionale, in seduta ordinaria, oggi, a partire dalle ore 14.00, e martedì 23 maggio, a partire dalle ore 10.30 (con eventuale prosecuzione nella giornata di mercoledì 24 maggio, alle ore 10.30) con all’ordine del giorno, la prosecuzione dei lavori calendarizzati nella scorsa seduta e, in particolare, della discussione in merito al Progetto di Legge relativo alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e alle modifiche alla L.R. n. 11 del 23.04.2004 ‘Norme per il Governo del territorio e in materia di paesaggio’. Si tratta della nuova Legge Quadro per il contenimento del consumo di suolo, un testo normativo che unisce tre differenti Progetti di legge: il n. 14 ‘Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa’; il n. 40 ‘Norme per il recupero di suolo all’uso agricolo e ambientale per lo sviluppo sostenibile del Veneto’; il n. 44 ‘Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, la prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana e il miglioramento della qualità insediativa’.Mercoledì 23 maggio, alle ore 13.30, è convocata la Quarta Commissione consiliare permanente per l’elezione del vicepresidente della Commissione, nonché per esaminare, in sede di controllo della spesa, la programmazione dell’attività della Commissione per l’anno 2017. Previsto, inoltre, l’esame, in sede di controllo della spesa e di valutazione delle politiche, in ordine alla gestione dei Parchi regionali veneti.