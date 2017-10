VENETO: I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SETTIMANA

2 ottobre 2017- 13:04

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale, in seduta straordinaria, nella giornata di martedì 3 ottobre, alle ore 10.30, con all’Ordine del Giorno la Mozione presentata dai consiglieri di Minoranza relativa a: “La Giunta regionale accolga le richieste dei medici di medicina generale di attuazione del Piano socio-sanitario per scongiurare lo sciopero e il conseguente blocco dei servizi”.Sempre martedì 3 ottobre, a partire dalle ore 14.30, con eventuale prosecuzione nella giornata di mercoledì 4 ottobre, alle ore 14.30, il Consiglio regionale si riunirà in seduta ordinaria per l’esame della Proposta di Legge Statale, di iniziativa consiliare, relativa all’introduzione del delitto di terrorismo tramite la piazza, con contestuale modifica del Codice Penale. Calendarizzate, altresì, una serie di mozioni e di interrogazioni a risposta immediata.Lunedì 2 ottobre, alle ore 9.30, si riunisce la Commissione di Inchiesta sui Pfas con all’OdG l’incontro con il rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione socio – sanitaria, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione e il dirigente regionale del settore Prevenzione, Sicurezza alimentare e veterinaria. La seduta proseguirà in seduta pomeridiana, con inizio dei lavori alle ore 14.30; parteciperà ai lavori della Commissione conoscitiva l’avvocato statunitense Robert Billot storico conoscitore del fenomeno dell’inquinamento da Pfas, in quanto primo a denunciare all’Epa il caso di contaminazione delle falde acquifere del fiume Ohio provocato dalla società Dupont e patrocinatore della relativa class action.