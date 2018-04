23 aprile 2018- 13:44 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana

Venezia, 23 (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 24 aprile, alle ore 11, della Quinta Commissione consiliare permanente che si riunisce fuori sede, a Padova, presso la sede di Azienda Zero, per la presentazione dei risultati del Progetto ‘Treno della Salute’, a cura di Medici con l’Africa – Cuamm.Sempre nella giornata di martedì 24 aprile, alle ore 14.30, è convocata la Seconda Commissione consiliare permanente per continuare l’esame dell’articolato della nuova Legge sulla governance dei Parchi regionali.Giovedì 26 aprile, alle ore 10.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per l’esame del Progetto di Regolamento interno, di iniziativa consiliare, relativo alle modifiche al Regolamento del Consiglio regionale, e di diversi Progetti di Legge, di iniziativa consiliare: sulla doppia preferenza di genere, con modifica della L.R. 16 gennaio 2012, n. 5, ‘Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’; sulla interpretazione autentica della Legge Elettorale del Veneto, la L. n. 5/2012; PdL relativi a modifiche e integrazioni alla L.R.16 gennaio 2012, n. 5, 'Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’.