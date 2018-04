30 aprile 2018- 13:43 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana

Venezia, 30 apr. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, alle ore 10.30 di mercoledì 2 maggio, della Prima commissione: all’ordine del giorno, l’esame di cinque proposte di iniziativa consiliare volte alla modifica della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 ‘Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale’.Nella stessa giornata, ossia mercoledì 2 maggio, a partire dalle ore 14.30, si riunirà anche la Terza commissione consiliare che sarà chiamata ad esaminare una serie di provvedimenti della Giunta regionale tra i quali i Pareri n. 291 ‘Bando anno 2018 per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco e Accordo di Collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto’, n. 294 ‘Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Approvazione dell’elenco dei grandi eventi e relativo piano finanziario’, n. 295 ‘Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2018, D. lgs. n. 286/1998’, e n. 296 ‘Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2018’. All’ordine del giorno, inoltre, l’esame delle proposte di legge relative al personale addetto ai Centri per l’Impiego, e l’illustrazione di una serie di progetti legislativi tra i quali la prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020, la disciplina della viabilità silvo-pastorale, il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, nonché la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti.