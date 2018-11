12 novembre 2018- 13:52 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana

Venezia, 12 nov. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale dei lavori del Consiglio regionale del Veneto si apre domani, martedì 13 novembre con la convocazione della Quinta Commissione consiliare, alle ore 10.30, con prosecuzione pomeridiana, per il completamento dell’esame e del voto sul Piano Socio Sanitario Regionale 2019- 2023.Mercoledì 14 novembre, alle ore 10.00, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per l’esame della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021’, del Collegato e della Legge di Stabilità regionale 2019’, del Bilancio regionale di previsione 2019-2021’, per il rilascio del parere alla Prima Commissione. Calendarizzato, inoltre l’esame del Progetto di Legge n. 361, primo firmatario il consigliere Michieletto (ZP), ’Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria Vajont’. Verrà, altresì, nominato un componente supplente del Collegio sindacale di ORAS, Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A.