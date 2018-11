26 novembre 2018- 14:36 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana

Venezia, 26 nov. (AdnKronos) - Mercoledì 28 e giovedì 29 novembre, a partire dalle ore 10.30, (con eventuale prosecuzione venerdì 30 novembre) è convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio regionale del Veneto, per esaminare la manovra di bilancio 2019 – 2021 (Nota di Aggiornamento e DEFR 2019- 2021, Collegato e Legge di Stabilità 2019, bilancio di previsione 2019- 2021). Calendarizzate, inoltre, alcune interrogazioni a risposta scritta in materia di tutela dei lavoratori, appalti e sanità, nonché diverse Mozioni che impegnano la Giunta regionale in ordine alla gestione e al contenimento del lupo, alla carenza di Operatori Socio Sanitari, alla Pedemontana Veneta, alla tutela dei lavoratori del Bacino Termale Euganeo, ai contributi sul buono- libri.Quanto all’attività delle Commissioni consiliari, martedì 27 novembre, alle ore 10.30, si riunisce la Quinta Commissione consiliare permanente per l’approvazione definitiva del Piano Socio Sanitario 2019 – 2023. Previste, poi, diverse illustrazioni: ‘Prosecuzione della sperimentazione del Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex Grandi strutture’, di cui alla DGR n. 1667 del 17/10/2017 e articolo 5, comma 1, L.R. 18/12/2009 n. 30; ‘Approvazione della Relazione Socio Sanitaria della Regione del Veneto 2018 (dati 2016 - 2017)’; Proposta di Legge Statale, primo firmatario il consigliere regionale Alberto Villanova, ‘Riconoscimento della sindrome da fatica cronica (CFS) quale malattia invalidante che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria’.E, ancora: Proposta di Legge, primo firmatario il consigliere Alberto Villanova, ‘Diffusione delle tecniche salva vita (BLS e BLSD) e dei concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e la rianimazione cardiopolmonare negli Istituti Scolastici del Veneto’; Proposta di Legge, primo firmatario il consigliere Riccardo Barbisan, ‘Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie’; Disegno di Legge della Giunta ‘Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico’; Proposta di Legge, primo firmatario la consigliera Patrizia Bartelle, ‘Disposizioni in materia di attuazione dell’articolo 9, comma 4, della Legge 194/1978’. La Commissione Sanità, infine, esaminerà il Parere alla Giunta sulla programmazione e attribuzione alle Aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la non Autosufficienza, con riferimento all’anno corrente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, L.R. 18/12/2009, n. 30.