VENETO: I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SETTIMANA (2)

22 maggio 2017- 18:05

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Giovedì 25 maggio, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare permanente per l’illustrazione del Parere alla Giunta regionale relativo al Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, aggiornato a settembre 2014. Previsti, inoltre, l’esame e il parere alla Giunta regionale in ordine all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Boara Pisani (PD). Calendarizzati, infine, l’esame e il parere sul Progetto di Legge regionale n. 167, di iniziativa della Giunta regionale, recante ‘Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica’.Sempre nella giornata di giovedì 25 maggio, alle ore 14.00, si riunisce la Quinta Commissione consiliare permanente, per l’audizione con i soggetti portatori di interesse (Cisl Fo, Uil Fpl, Aupi, Anpo, Tavolo ‘Un Welfare per i Minori’ e Fedir) in ordine al Parere alla Giunta regionale relativo alle Linee guida per la predisposizione, da parte delle aziende ed enti del SSR, del nuovo atto aziendale, per l’approvazione della dotazione di strutture nell’area non ospedaliera, per l’organizzazione del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Salute Mentale. Prevista, inoltre, una sottocommissione per la valutazione dei Direttori generali delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario regionale.