VENETO: I LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SETTIMANA (2)

2 ottobre 2017- 13:05

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 4 ottobre, alle ore 9.30, è convocata la Prima Commissione consiliare permanente per il rilascio del parere di competenza in ordine al Testo unificato in materia di Edilizia Residenziale Pubblica licenziato dalla Seconda Commissione. Previsto, inoltre, l’esame di due Progetti di Legge, di iniziativa della Giunta, relativi rispettivamente all’istituzione del nuovo comune denominato ‘Quattroville’, derivante dalla fusione dei comuni di Saletto, S. Margherita d’Adige, Megliadino San Fidenzio e Megliadino San Vitale, in provincia di Padova, e del nuovo comune denominato ‘Barbarano Mossano’ derivante dalla fusione dei comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, in provincia di Vicenza. Calendarizzato, infine, il Progetto di Legge, di iniziativa della Giunta regionale, relativo alla legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per prestazioni relative al “Terzo incontro mondiale sui paesaggi terrazzati”.Sempre nella giornata di mercoledì 4 ottobre, alle ore 10.30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per l’esame e il parere: sul Disegno di deliberazione amministrativa, di iniziativa della Giunta regionale, relativo al Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l'Università degli Studi di Padova disciplinante l'apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale; sulla destinazione e sui criteri di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale per il quinquennio 2017-2021. Calendarizzata, inoltre, l’illustrazione del Rend relativo all’approvazione della relazione Socio- Sanitaria della Regione del Veneto per l’anno corrente (dati 2015-2016).