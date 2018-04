23 aprile 2018- 13:44 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora: sull’insegnamento nelle Scuole di ogni ordine e grado degli aspetti di interesse specifico della Regione Veneto, nell'ambito della quota riservata alle Regioni nei Piani di studio scolastici; sulle nuove disposizioni in materia di funzioni e personale addetto ai Centri per l'Impiego del Veneto. Previsto, poi, anche l’esame del Progetto di Legge della Giunta relativo alla modifica all'articolo 54 della L.R. 29 dicembre 2017 , n. 45, 'Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018'. All’OdG, inoltre, la presentazione e l’esame del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, ‘Disciplina elettorale regionale’, nonché l’illustrazione del PdL consiliare relativo all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Calendarizzato, infine, l’esame di tre nomine: designazione di un componente del Collegio Sindacale in seno al Consorzio Polesano di difesa di attività e produzioni agricole (CO.DI.RO), al Consorzio Provinciale per la difesa delle attività agricole dalle avversità, (già CO.DI.TV.), al Consorzio Difesa Produzioni Agricole (CO.DI.P .A. Verona).