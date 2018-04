30 aprile 2018- 13:43 Veneto: i lavori del Consiglio regionale della settimana (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Giovedì 3 maggio, a partire dalle ore 10.30, è convocato il Consiglio regionale del Veneto. Tra gli argomenti calendarizzati, il Progetto di legge n. 298 ‘Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale’, il n. 158 ‘Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l’educazione economica e finanziaria’, il rinnovo della presentazione delle proposte di legge statali trasmesse al Parlamento nazionale, ai sensi dell’art. 121 Cost., nel corso della XVII legislatura, e la Proposta di deliberazione amministrativa n. 56 recante il programma di attività del Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto (CORECOM).Alle ore 10.30 di venerdì 4 maggio si riunirà la Commissione speciale d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario veneto che prevede l’audizione dei professori Marco Vitale e Fausto Capelli sui temi del ricorso R.G. 6303/2015 al Consiglio di Stato, per il quale la VI Sez. del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale una serie di questioni relative alla riforma delle Banche popolari ex D.L. 24 gennaio 2015, convertito con legge 24 marzo 2015 recante ‘Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti’, e della funzione economica e creditizia delle Banche popolari sul territorio.Infine, nella stessa mattinata, ovvero venerdì 4 maggio, a partire dalle ore 10.00, si svolgerà nell’Aula consiliare di palazzo Ferro Fini la cerimonia di premiazione del Concorso scolastico ‘Il Veneto per me - Racconto il territorio in cui vivo’ .